Aufgrund der aktuellen Situation rund um die Ausbreitung des Coronavirus haben sich im gesamten Kreis Absagen ergeben, welche laut Veranstaltern aus "reinen Vorsichtsmaßnahmen" getroffen wurden.

Erster City-Trödelmarkt wird verschoben, Boogie-Festival und Moerser Frühling fallen aus

„Bei allem was wir tun, muss die Gesundheit der Menschen im Vordergrund stehen“, bilanziert MoersMarketing-Chef Michael Birr die heutige Absage von zahlreichen Events in Moers in den nächsten Wochen durch die Stadt. Hintergrund ist die Erlasslage des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales, die Großveranstaltungen in bekannter Form mit mehr als 1.000 Teilnehmern wegen der Corona-Ansteckungsgefahr aktuell nicht zulässt. Bei der MoersMarketing sind aktuell der Trödelmarkt (29. März), das Stadtfest „Moerser Frühling“ (4. und 5. April) sowie das Sparkasse am Niederrhein Boogie Festival in der ENNI-Eventhalle am kommenden Samstag betroffen.

"Die Leute bekommen ihr Geld zurück"

Eine gute Nachricht für die Inhaber von Tickets oder einem Trödelmarktstandplatz hat das Stadtmarketing jedoch: „Im Falle der Boogie-Veranstaltungen erhalten die Menschen ihr Geld zurück. Beim Trödelmarkt gilt im Prinzip eine ähnliche Regelung“, so Sabine Opgen-Rhein von der MoersMarketing. Der Trödelmarkt ist allerdings nur aufgeschoben und nicht aufgehoben. Denn der City-Trödelmarkt vom 29. März wird auf den nächstmöglichen Termin am 7. Juni verlegt. „Bereits vergebene und bezahlte Standplätze gelten mit der gleichen Standplatznummer für den nächsten Trödel am 7. Juni“, so Opgen-Rhein.

Sollten Teilnehmende den neuen Trödelmarkttermin nicht wahrnehmen können oder wollen, muss die Erstattung des Standgeldes unbedingt schriftlich bis zum 12. April 2020 bei der MoersMarketing angemeldet werden (es gilt der Poststempel). Entsprechende Formulare werden den Trödelteilnehmern per Email und Post nun zur Verfügung gestellt, zudem ist das Formular in der Bürger- und Touristeninformation erhältlich.

„Wir bitten alle Trödler um Verständnis, der Gesundheitsschutz geht in diesem Falle vor“, so Michael Birr von der MoersMarketing GmbH.

Ingo Appelt – „Der Staatstrainer!“ kommt im November nach Neukirchen-Vluyn

Die Stadtverwaltung muss die für den Samstag, 14. März, geplante Veranstaltung mit Ingo Appelt in der Kulturhalle absagen aufgrund der aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Die Veranstaltung wird verlegt auf Montag, 16. November.

Die Eintrittskarten behalten automatisch ohne Umtausch die Gültigkeit für den Ersatztermin. Sollte der Ausweichtermin nicht genutzt werden können, erhalten die Kunden gegen Rückgabe der Original-Eintrittskarten den vollständigen Eintrittspreis zurück. Ansprechpartner ist die Vorverkaufsstelle, bei der die Karten erworben wurden.

Abgesagt: Konzert der Musikalischen Gesellschaft Rheinberg

Aufgrund der Entscheidung des Stabes für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) der Stadt Rheinberg vom 11. März kann das Konzert am 29. März mit dem Eliot Quartett in der Stadthalle Rheinberg nicht stattfinden.

Verschoben: Pfläge-Kabarett erst im Herbst

Im Rahmen des Jubiläums „175 Jahre Erziehungsverein“ hatte der Altenhilfeverbund die Kabarettistin Sybille Bullatschek mit ihrem Programm „Pfläge lieber ungewöhnlich“ für Freitag, 20. März in die Kulturhalle nach Vluyn eingeladen. Leider muss die Veranstaltung kurzfristig abgesagt und auf einen Ausweichtermin im Herbst verschoben werden. Der genaue Termin wird zeitnah bekannt gegeben.



Neukirchen-Vluyn: Veranstaltungen im Mai abgesagt

Die Stadtverwaltung erhielt durch den Kreis Wesel die Bestätigung der ersten Corona-Infektion in Neukirchen-Vluyn. Stadt und Kreis stehen im engen Austausch zu den für diesen Fall nötigen Maßnahmen, die durch das Kreisgesundheitsamt angeordnet werden. Über die aktuelle Situation informiert die Pressestelle des Kreises Wesel fortlaufend auf ihren Kanälen.

Die Stadtverwaltung erhielt den Erlass des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales zur Durchführung von Großveranstaltungen. Der Stab für außergewöhnliche Ereignisse hat die Inhalte beraten. In einem ersten Schritt wurden die betroffenen Veranstaltungen identifiziert. Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 zu erwartenden Teilnehmern/Besuchern werden bis auf Weiteres nicht genehmigt bzw. abgesagt. Ferner wurde auf Basis der dynamischen Entwicklung der Situation sowie der Empfehlung des RKI vom heutigen Tage entschieden, auch kleinere Veranstaltungen in naher Zukunft nicht stattfinden zu lassen.

Zunächst betrifft dies folgende Veranstaltungen:

JSG-Varieté , Schulzentrum, 12. und 13. März

Musical "Endlich! Elbphilharmonie" , Kulturhalle, 13. März

Ingo Appelt , Kulturhalle, 14. März

Earth Hour , Trox GmbH, 28. März

Brandschutztag Löschzug Vluyn , Feuerwehr Vluyn, 1. Mai

Vluyner Mai, Ortsteil Vluyn, 2. bis 3. Mai

Heaven and Hill Festival , Halde Norddeutschland, 16. Mai

Für alle weiteren Veranstaltungen wird die Stadt auf Basis der Rahmenbedingungen eine individuelle Risikoabwägung vornehmen und zum gegebenen Zeitpunkt über Absage oder Durchführung entscheiden. Die Stadtverwaltung steht parallel im Kontakt zu den jeweiligen Veranstaltern.

Wir werden diesen Beitrag kontinuierlich ergänzen.