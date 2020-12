Die GRÜNE Fraktion im Kreistag Wesel freut sich, dass sich Landrat Ingo Brohl ihre Forderung nach einem zweiten Impfzentrum im Kreis Wesel zu Eigen gemacht hat. Vor dem Hintergrund der Rhein-Teilung des Kreises und der Vielzahl größere Städte wie Moers, Wesel, Kamp-Lintfort und Dinslaken aber auch vieler kleineren Gemeinden, forderten die GRÜNEN bereits Anfang Dezember ein zweites Impfzentrum für den zweitgrößten Flächenkreis in Nordrhein-Westfalen.

„Es ist schön, dass der Landrat unsere Bedenken teilt und mitträgt, in dem er jetzt ebenfalls ein zusätzliches, linksrheinisches Impfzentrum fordert, denn es stand zu befürchten, dass deutliche gesundheits- und verkehrspolitische Probleme auf die Bürgerinnen und Bürger zukommen werden, wenn man die Menschen durch den entstehenden „Impftourismus“ Risiken aussetzt oder sogar davon abhält, sich impfen zu lassen.“ so erneut Fraktionsvorsitzender Hubert Kück.

Die Grünen erwarten nun von der Landesregierung, dass man die Empfehlungen des Landkreistages ernsthaft prüft und zeitnah zu der Überzeugung kommt, dass ein zweiter Standort im Kreis Wesel zwingend erforderlich ist. Denn nach Ansicht von Kück habe es die Landesregierung versäumt, viel früher Tempo zu machen. „Das darf sich nun nicht wiederholen, den der Gesundheitsschutz in dieser bedrohlichen Lage ist nicht die Kür, sondern die Pflicht der Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger in Düsseldorf“ so Kück abschließend.