Der Niederrhein ist eine Schatzkiste voller Entspannungsmöglichkeiten, man muss sie nur finden. Mein Buch "Hey, verwöhn dich! Auszeiten am Niederrhein" beschreibt die vielfältigen Möglichkeiten, sich direkt vor der Haustür eine Auszeit zu gönnen.

Ideen für die kurzen und langen Atempausen, Spaziergänge mit Kamelen, Lamas und Eseln, urige Cafés in denen selbst gebackener Kuchen angeboten oder eine original englische Tea-Time zelebriert wird, auch eine Mondscheinmeditation oder Nachtwanderung wird hier beschrieben. Entspannungsmöglichkeiten wie Waldbaden, SUP-Yoga, Ashtanga-Yoga, Zentangle, Malkurse, Übernachtungsmöglichkeiten mit Pfiff und viele herrliche Orte an denen man meditieren, chillen und seine Auszeit genießen kann finden Platz in diesem Buch.

Hier ist sicher der ein oder andere Ort dabei, den selbst eingefleischte Niederrheiner noch nicht kennen.

Das Buch ist im Droste-Verlag erschienen und im Buchhandel unter der ISBN 978-3-770-