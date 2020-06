Frauen- und Mädchenfußball in Kapellen

Seit 13 Jahren kicken die Mädchen und seit 3 Jahren auch die Frauen beim TV Kapellen gegen den Ball- und das mit sichtbarem Erfolg. Vier Mannschaften von den E- über D- bis zu den C- Juniorinnen und Frauen werden in der Saison 20/21 beim TV Kapellen in der Meisterschaft spielen. Die Fußballabteilung möchte alle Mannschaften weiter mit neuen Spielerinnen verstärken und lädt dazu sport- und fußballbegeisterte Mädchen und Frauen zum Fußballspielen ein. Trainiert werden die Teams unter Einhaltung der aktuellen Hygienevorschriften von ausgebildeten Trainer und Trainerinnen, auf der Fritz- Peters Sportanlage, Lauersforter Str. 2. Moers-Kapellen. Ob erfahrene Spielerin oder komplette Neueinsteigerin, alle sind herzlich willkommen am kostenlosen Schnupper-/Probetraining teilzunehmen. Weitere Infos und auch die Anmeldung für das Training unter www.kapellen-fussball.de oder Michael Tschauder Tel. 0178-6343104.