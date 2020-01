Am Samstag, 18. Januar, von 14 bis 16.15 beginnt in der Familienbildung des Deutschen Roten Kreuzes, Augustastraße in Moers ein monatlich stattfindender Kurs zum Thema Heilsames Singen und Entspannung



Und das Jahr fängt ja gut an! Mit Heilsamen Singen und Entspannungstraining. Nach all den Turbulenzen am und um das Weihnachts – und Neujahrsfest herum, ist es gut mal innezuhalten - und auf die eigenen Kraft – und Energiereserven zu schauen und falls nötig auch mal wieder aufzutanken.

Daneben geht es um die Fragen: was war gut und wertvoll in 2019, was möchte man hinübernehmen in das neue Jahr und was war durchaus verzichtbar, ärgerlich, Kraft – und Energieraubend.

Für die Teilnahme am heilsamen Singen sind keine musikalischen Vorkenntnisse erforderlich: Wer sprechen kann, der kann auch singen, wer gehen kann, der kann auch tanzen, besagt ein altes afrikanisches Sprichwort. Es wird auch in der Regel auf Textblätter und Noten verzichtet, durch die sich wiederholenden Texte ist ein leichtes hineinhören und mitsingen gegeben.

Anmeldung über das DRK Moers, Augustastraße 11, 47441 MoersTelefon 02841-22270 Fax 02841-24945 . E-Mail: familienbildung@drk-niederrhein.de, www.drk-niederrhein.de .

Weitere Informationen über www.heilsames-singen-duisburg.de