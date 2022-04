Waffeln für ‚Moerser‘ Ukrainer

Die Schulfreunde Tom, Niklas und Irman wollten den Geflüchteten in ihrer Stadt helfen und haben an einem Sonntag in Asberg selbst gebackene Waffeln gegen eine freiwillige Spende an Nachbarn und Passanten abgegeben.

650,88 Euro kamen bei der knapp vierstündigen Aktion zusammen. Die Schüler des Gymnasium Adolfinum haben die Spende im Moerser Rathaus an Stephan Nies vom ‚Netzwerk Mitte Moers‘ übergeben. Bürgermeister Christoph Fleischhauer ließ es sich nicht nehmen, den Jungen für ihren Einsatz persönlich zu danken.

„Wir haben in Moers ganz viele Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren und sich gerade aktuell für die Geflüchteten aus der Ukraine einsetzen. Ihr gehört auch dazu. Das finde ich klasse und dafür möchte ich mich herzlich bedanken.“

Schulsachen werden benötigt

Die Kinder berichteten von der Idee, der Vorbereitung und dem Tag selbst. Vier weitere Freunde haben noch spontan geholfen. Es besondere Motivation für die Hilfsaktion gab es auch.

„Wir haben ein Mädchen aus der Ukraine in der Klasse“, berichteten die Jungs. Da passt es besonders gut, dass Stephan Nies und sein Team derzeit vor allem Schulsachen für die ukrainischen Kinder besorgen – von Ranzen über Stifte bis zu Heften und Radiergummis. Den Bedarf haben die drei auch erkannt: „Unsere neue Mitschülerin hatte am Anfang auch nur einen Block und einen Beutel dabei.“

So wurde die Waffel-Aktion eine Hilfe von Kindern für Kinder.

Unterstützung für Flüchtlinge in Moers



Wer die nach Moers Geflüchteten vor Ort unterstützen möchte, kann an den Verein ‚Netzwerk Mitte Moers‘ spenden: Volksbank Niederrhein eG, DE74354611067616678013 oder über https://netzwerk-mitte-moers-ev.de/spenden/