Alljährlich begeht der Inner Wheel International, die weltweit größte Frauen-Service-Organisation, am 10. Januar den Tag der guten Tat.

Deshalb waren einige Clubmitglieder des IWC Moers zu Besuch in der städt. Gemeinschaftsgrundschule „Lindenschule“ in der Talstraße in Moers-Repelen und überbrachten jeder Klasse prall gefüllte Kisten mit Schulmaterialien wie Farbkasten, Hefte, Klebestifte, Geodreiecke, Scheren und vieles mehr , die Schüler häufig im Unterricht nicht parat haben und somit den Unterrichtsfluss stören . „Der Lernerfolg der Kinder soll nicht an fehlendem Material scheitern,“ so die Clubpräsidentin Ev Cillis. Die Freude war groß bei den Schülern sowohl als auch bei den Lehrern.