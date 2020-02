Am 15. Februar startet erneut die Osterei-Tombola-Aktion vom Verein Engel gibt es überall. Bereits zum vierten Mal in Folge werden dann Eier für den guten Zweck verkauft.

"Ziel unserer Arbeit ist es, aus dem Erlös der Tombola-Ostereier nachhaltig Kinder und Jugendliche aus der Region in ihrer schulischen, sportlichen, musischen, künstlerischen und/oder beruflichen Entwicklung ganzjährig zu fördern. Für speziell dieses Projekt haben wir wiederholt die Lotterieerlaubnis der Bezirksregierung für die Kreise Kleve, Wesel und die Stadt Duisburg erhalten. Es sei an dieser Stelle nicht unerwähnt, dass alle Beteiligten ehrenamtlich arbeiten und 100 Prozent aus dem Verkauf der Tombola-Eier dem Verwendungszweck zugeführt werden", so die 1. Vorsitzende von Engel gibt es überall, Ingrid Stermann.

An insgesamt vier Tagen waren mehr als 30 ehrenamtliche Helfer von 10 bis 18 Uhr dabei, die Tombola-Eier für den Verkauf zu konfektionieren. Nach dem Motto „Jede Hand zählt“ konnten in dieser Zeit die vielen Arbeitsschritte (insgesamt 7 Schritte, bis ein einziges Ei konfektioniert und verpackt war) bewältigt werden. Stermann betont: "Der Umweltgedanke stand auch bei uns ganz vorne an. Die Umverpackungen wichen von Plastik in Papier, die Losnummern wurden in einer Größe gewählt, dass sie als Chip in einen Einkaufswagen passen und weiter verwendet werden können, Fahrgemeinschaften wurden zusammengestellt. Viele Förderer, auch aus Moers und Kamp-Lintfort haben sich unserem Hilfsprojekt in vielerlei Hinsicht angeschlossen. Sie spenden Gutscheine und Sachpreise als Gewinne und/oder haben sich als Vorverkaufsstelle etabliert."

Und hier können die Tombola-Ostereier zum Stückpreis von fünf Euro erworben werden:

Kamp-Lintfort: Juwelier Hüls, Moerser Straße 309; real (an der Kundeninformation), Moerser Straße 221, und Blumenland 2000, Moerser Straße 236.

Moers: Tee Gschwendner, Neumarkt 11; real (an der Kundeninformation), Hülsdonker Straße 86; Café Heimelie, Burgstraße 5 und Gartencenter Schlösser, Römerstraße 19.

Rheinberg: Werkstatt für Malerei, Kirchstraße 29a, 47495 Rheinberg

Übrigens: Beim Kauf eines geschlossenen 10er Packs wird einer von 600 Gewinnen garantiert!

Verkaufsstart ist am 15. Februar. Die Aktion endet am 2. April. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit erfolgt dann die Ziehung, wenn alle Tombola-Eier verkauft sind, spätestens jedoch am 3. April.

Ab dem 14. April werden die Gewinne/ Losnummern einzusehen sein auf der Homepage unter: www.engelgibtesueberall.de

Vom 20. April bis zum 25. Mai können die Gewinne dort eingelöst werden, wo die Tombola-Eier gekauft wurden. Es ist auch möglich, den Los-Gewinn-Chip bis zum 25. Mai postalisch an den Veran­stalter:

Engel gibt es überall e.V., Ingrid Stermann, Moerser Straße 227, 47475 Kamp-Lintfort zu senden. In diesem Fall wird der Gewinn ab dem 2. Juni gegen Berechnung der Versandkosten auf dem Postweg zugestellt.

Ein Gewinnanspruch ohne Vorlage des Origi­nal-Los-Chips ist in beiden Fällen nicht mög­lich! Gewinne, die nicht bis zum 25. Mai abge­holt oder angefordert werden, verfallen zu­gunsten des Ausspielungszwecks.