Lego-Bausteine für Moba-Rampen gesucht

Kinder lieben sie seit Jahrzehnten, doch mittlerweile sind sie mehr als nur ein Spielzeug: Viele Städte haben Legosteine für sich entdeckt.

"Das wäre doch auch was für uns"

Engagierte Bürger bauen aus ihnen bunte Rampen, die die Innenstädte farbenfroher machen und Menschen in Rollstühlen, mit Rollatoren oder Kinderwagen das Leben erleichtern. Dank dieser Rampen sind Stufen - zum Beispiel vor Geschäften - keine Barriere mehr. „Ich habe das in anderen Städten gesehen und mir gedacht: Das wäre doch auch was für uns“, sagt Karl-Heinz Theußen, Geschäftsführer des SCI:Moers.

Seit dem vergangenen Jahr werden so genannte moba-Rampen nun auch in Moers gebaut. Moba steht für „Moers barrierefrei“. Initiator ist der SCI. Unterstützt wird er dabei von der Immobilien- und Standortgemeinschaft Moers Innenstadt und vom Initiativkreis Moers.

Ehrenamtliche haben Innenstadt vermessen

Wolfgang Wöhler ist einer von zurzeit drei Ehrenamtlichen, die von der Idee sofort begeistert waren. „Die Stadt gehört allen Menschen. Niemand darf ausgeschlossen werden, weil er nicht laufen kann“, sagt Wöhler. Doch ehe es an die praktische Arbeit ging, musste erst mal gemessen werden. So sind die Ehrenamtler mit dem Zollstock durch die Innenstadt gezogen. Das verblüffende Ergebnis: Sage und schreibe 25 unterschiedliche Höhen wurden ermittelt.

Einmal in der Woche treffen sich die Ehrenamtlichen in der Volksschule beim SCI, um die mobilen Rollstuhl-Rampen zusammenzusetzen. Das geht nicht so schnell, wie man meinen könnte. „Der Aufwand für den Bau einer vier Zentimeter hohen Rampe beträgt ungefähr vier Stunden“, erzählt Wöhler. Das ist ein Problem.

Wöhler: „Wir sind zu wenige Leute und suchen noch Helfer, die uns unterstützen.“

Aufruf zur Legostein-Spende für Rampen

Ein weiteres Problem: Für eine große Rampe werden vier Kilogramm Steine benötigt. „Wir brauchen dringend Grundbausteine“, appelliert Wöhler an die Bevölkerung. „Der Bedarf an Rampen ist groß. Wir können ihn ohne gespendete Steine nicht decken.“

Wer Interesse hat, an den Rampen mit zu bauen, oder Grundbausteine spenden möchte, kann sich an Wolfgang Wöhler wenden unter Tel. 0179/7816089 oder per E-Mail mobarampen@sci-moers.de.