Die Jahre 2018/2019 standen beim TV-Schwafheim neben den vielen sportlichen Veranstaltungen ganz im Zeichen der Sanierung. An vielen Stellen machte sich der lange Reparaturstau auf der Anlage und am Vereinsheim bemerkbar.

Bereits im letzten Jahr beschloß der Vorstand, diese Misere anzugehen. Es wurden Maßnahmen besprochen, Angebote eingeholt und das nötige Geld in die Hand genommen, um die entstandenen Schäden auszubessern und weitere Schäden zu verhindern.

Wasserschaden und Schimmelbefall

Die wohl größten Reparatur- und Sanierungsarbeiten erfolgten dabei am Vereinsheim und an der Sportanlage rund um das Vereinsheim.

Nachdem Löcher im Flachdach festgestellt wurden, bekam das Vereinsheim ein komplett neues Dach verpasst. Auf dem neuen Dach thront nun zusätzlich eine durch die ENNI installierte Photovoltaik-Anlage.

Auch der Eingangsbereich wurde umfassend erneuert. Dabei mussten einige marode Bäume und Büsche weichen, um den gesamten Vorplatz anschließend neu zu pflastern und zu bepflanzen. Die gesamte Sportanlage gestaltet sich seitdem für ankommende Besucher und natürlich auch die Vereinsmitglieder somit viel freundlicher und offener als zuvor.

Innerhalb des Gebäudes musste das Geschäftszimmer nach einem Wasserschaden mit anschließendem Schimmelbefall renoviert werden.

Die sichtbarste Veränderung erfolgte dann Mitte 2019. Die gesamte Fassade des Vereinsheims wurde aufwändig gereinigt, versiegelt und neu gestrichen. Seither strahlt das Vereinsheim in Anlehnung an die Vereinsfarben in grau-rot.

Auch das neben dem Vereinsheim aufgestellte Spielgerät musste bereits im letzten Jahr aus Sicherheitsgründen weichen und wurde durch ein neues, schönes Spielgerät ersetzt.

"Ein großer Dank dafür geht unter anderem an die Sponsoren Edeka Müser, die Volksbank Niederrhein sowie die Familie Schlösser, die nicht zögerten, die Anschaffung dieses Gerätes zu unterstützen."

Die offizielle Einweihung des neuen Spielplatzes erfolgte im Rahmen der Tennis-Saisoneröffnung 2019.

Besonders hervorzuheben ist das Engagement der „Montagsmännern“ des Vereins, einem verschworenen Team aus rüstigen (Vor-)Ruheständlern, die sich – wie der Name schon vermuten lässt – montags zusammenfinden, um die in Eigenleistung durchführbaren Sanierungen und Verschönerungen der Vereinsanlage anzugehen.