„Der selbstbestimmte Mensch mit seinen persönlichen Bedürfnissen ist und bleibt der Mittelpunkt unserer Arbeit“, betont Peter Leiß. Er ist Inhaber von „Das Pflegeteam“ in Moers-Vinn.

Seit mittlerweile 25 Jahren kümmert sich das Pflegeteam professionell und mit Leidenschaft um pflegebedürftige Menschen. Im Vordergrund ihrer Arbeit steht das Individuum.

Familiäre Stimmung in der Tagespflege

Dass der Pflegeberuf nicht nur eine große Verantwortung, sondern auch eine Menge Spaß und Freude im Umgang mit den Menschen bedeutet, davon konnten sich Bürgermeister Christoph Fleischhauer und Wirtschaftsförderer Jens Heidenreich bei einem Unternehmensbesuch selbst überzeugen.

Die derzeit 32 Mitarbeitenden des Pflegeteams – davon aktuell drei Auszubildende – betreuen die pflegebedürftigen Menschen in ihrer gewohnten Umgebung, also dort, wo sie sich am wohlsten fühlen: in ihren eigenen vier Wänden. Zusätzlich stehen in den wohnlichen Räumen am Unternehmensstandort in der Humboldtstraße insgesamt 15 Plätze für die Tagespflege zur Verfügung. Aufgrund der Corona-Pandemie ist das Angebot derzeit allerdings auf maximal zehn Personen reduziert. Eine Außenterrasse, Ruhebereiche, ein kleines Heimkino und der geräumige Essens- und Aufenthaltsbereich bieten Abwechslung und sorgen für eine gemütliche und familiäre Atmosphäre.

Individuelle Pflege mit Fokus auf den Menschen

„Zum Film gibt es Popcorn und das Essen wird immer frisch in der eigenen Küche gekocht“, erklärt Beate Leiß, während sie das Mittagessen zubereitet. „Heute gibt es Tagliatelle und Hähnchenschnitzel“.

„Sie sind der Beleg dafür, dass im Pflegebereich immer ein Mensch für einen Menschen da sein muss. Dies wird sich auch mit Künstlicher Intelligenz nicht ändern“, formulierte Fleischhauer seine Wertschätzung für die über 25 Jahre geleistete Arbeit. Besonders wichtig ist dem Team neben der persönlichen Ebene in der Pflege, dass die Arbeit der Pflegekräfte mehr gesellschaftliche Anerkennung erfährt. Nicht zuletzt deshalb vertritt Peter Leiß als erster Vorsitzender des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen die Interessen der ambulanten Dienste und stationären Einrichtungen und bringt diese in den Bundesverband ein. Bürgermeister Christoph Fleischhauer wünschte abschließend dem Pflegeteam auch für die kommenden 25 Jahre alles Gute.