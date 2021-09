0,20 Cent pro Wertmarke

So versprach es, der kürzlich neu gegründete Karnevalsverein in Moers. 0,20 Cent sollten von jeder Wertmarke, an "Bewegen hilft" gehen, doch nach gut unterrichteten Quellen, ist dies nicht geschehen. Ja im Gegenteil, der Vereinspräsident Herr K. beschloss im Alleingang, das Bewegen hilft pauschal 100,00 Euro erhalten soll, ob diese "Spende "geflossen ist, das weiß derzeit nur der Vorsitzende selbst. Auf dieser Veranstaltung sind jedoch wesentlich mehr Wertmarken verkauft worden, so das hier die Spende deutlich höher ausfallen müsste. Selbst der derzeitige designierte Prinz zeigte sich erschüttert als er hier von erfuhr, ob er hier deutliche Konsequenzen ziehen wird, bleibt zu erwarten. Auch bleibt ab zu warten, ob es für den Verein eine Anzeige hagelt oder nicht, denn es ist eine sehr unfeine Art, demjenigen der dem Verein selbst finanzielle Spenden hat zukommen lassen, mit einem Trostpreis ab zu speisen.

Einem Mitglied des Vereins war der ganze Klamauk zu viel und er brachte nach dem er Beweise sichern konnte den Sachverhalt ans Tageslicht.

Nun es bleibt Spannend, denn der Verein des Herrn K. aus Moers hat sich um die Aufnahme in den Kulturausschuss Grafschafter Karneval beworben, mal sehen ob der Aufnahme stattgegeben wird. Ebenso bleibt abzuwarten wie der 2 Präsident Herr D. reagieren wird, denn verwerflicher geht es wohl kaum.

Dafür hat der Verein den Pinoccio 2021 redlich verdient, wir bleiben aber am Ball und berichten wie es ausgegangen ist.