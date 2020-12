MOERS. Der Förderverein Streichelzoo Moers freut sich auf 2021. In Zeiten von Corona gibt es auch Freudiges zu berichten. Der Vorstand des in diesem Jahr gegründeten Fördervereins zur Erhaltung des Streichelzoos Moers teilt mit, dass sich in den letzten Wochen des Jahres viel getan hat auf dem Areal des Streichelzoos und sie hoffnungsvoll auf die weiteren Entwicklungen schauen.

“Der Rückführung der Tiere steht bald nichts mehr im Weg! Das ist doch ein hoffnungsvoller Ausblick auf das Neue Jahr in diesen Zeiten und auch dass bürgerschaftliches Engagement etwas bewegen und mitgestalten kann!“, freut sich Barbara Folkerts, eine der MitinitiatorInnen des Vereins.

Im Sommer bildete sich eine Gruppe engagierter Bürger, die dann die Gründung eines Fördervereins Streichelzoo Moers initiierte und heute aktiv und mit Sachverstand an der Erhaltung und einer Zukunft für den Moerser Streichelzoo arbeitet. “Ich gehe seit 30 Jahren jeden Tag durch den Park und über das Gelände des Streichelzoos. Nach Ladenschluss war das für mich meine Entspannungs- und Regenerationsrunde – ich kannte jedes Tier. Jetzt, als Mensch im Ruhestand und vor allem mit den Einschränkungen durch Corona, brauche ich diese Walkrunden und das freie Atmen noch viel mehr“ sagt Anne Küppers-Seiltgen, die sich mit Herz und Verstand engagiert für die Erhaltung und den Ausbau des Areals.

“Ich bin täglich dort und habe schon mit so vielen Menschen gesprochen, die z.B. auch aus Krefeld oder Duisburg kommen, um den Streichelzoo zu besuchen. Sie haben im Internet gelesen, dass es geöffnet ist und die sind natürlich enttäuscht, dass im Moment außer der Voliere und ein paar Schafen keine anderen Tiere dort sind.“

„Jetzt sind wir aber auf einem guten Weg – durch das Engagement vieler und durch eine konstruktive Kommunikation mit der Politik und der Verwaltung gibt es eine kleine Lösung – die Anforderungen des Veterinärsamtes für eine Interimslösung sind fast alle erfüllt und wir sind hoffnungsvoll, dass die Tiere Anfang des neuen Jahres zu uns zurück kommen“ berichtet Sandra Punge, die als Vorsitzende für den Förderverein aktiv ist. „Unser Ziel ist es, dass der Moerser Streichelzoo mit einem guten Konzept, guten Mitarbeitenden und in einer guten und tiergerechten Ausstattung für alle Moerser auch langfristig ein Ausflugsziel und ein Ort der Freude und der Erholung für alle Generationen sein wird. Wir denken an Tierpatenschaften, ehrenamtliches Engagement und tierpädagogische Angebote – Konzepte gibt es schon einige. Bitte unterstützen Sie uns und die Tiere. Schreiben Sie uns unter Streichelzoo.Moers@gmail.com wenn Sie sich aktiv oder in Form einer Spende für den Erhalt des Streichelzoos einsetzen wollen.“

Kto-Nr. DE 46 3535 0000 110110 9583 bei der Sparkasse Moers

Konto: Förderverein Streichelzoo Moers e.V.