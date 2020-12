Über etwas mehr als 100 liebevoll verpackte Geschenke freuten sich Julia Voth, Birgit Sepic und Sabine Opgen-Rhein zum Abschluss der Seniorenwunschbaum-Aktion. Zwei Wochen lang konnten Besucher der Sparkasse am Ostring Wunschzettel vom Baum nehmen und ein verpacktes Geschenk zurückbringen.

„Es gibt viele alte Menschen in unserer Stadt, die keine Angehörigen haben, oft allein sind und sich wenig leisten können“, sagt Julia Voth, die die Wunschbaumaktion für Senioren vor zwei Jahren ins Leben rief. Ihre Mutter Birgit Sepic war während der gesamten Zeit als Ansprechpartnerin in der Sparkasse und beantwortete Fragen.

Ganz oben auf den Wunschlisten der 70- bis über 90-Jährigen Senioren standen warme Decken, Jacken und Pullover, Cremes für die Haupflege, Bücher und Naschereien. Julia Voth und ihre Mutter Birgit Sepic sorgen nun in Zusammenarbeit mit Altenpflegeeinrichtungen dafür, dass alle Geschenke rechtzeitig vor Weihnachten bei den Adressaten ankommen. „Viele haben gar nicht die Möglichkeit, die Sachen selber abzuholen“, sagt Julia Voth. Eigentlich hätte der Wunschbaum, wie in den Jahren zuvor, auf dem Weihnachtsmarkt gestanden. Als der coronabedingt abgesagt werden musste, bot die Sparkasse am Niederrhein spontan an, ihn in ihrer Hauptstelle am Ostring aufzustellen.