Die ersten Bagger rollen an – Auf dem Gelände des WVN-Wasserwerks in Moers-Gerdt starten die Vorbereitungen für den Baubeginn eines zusätzlichen Trinkwasserbehälters.

Aktuell werden die Baustelle und die Zuwegung für die Anlieferung der Baumaterialien eingerichtet. Die Zufahrt der Baufahrzeuge soll über die Kohlenstraße erfolgen. Hier besteht im Baustellenbereich werktags von 6:00 Uhr bis 18:00 Uhr ein Halteverbot. Verschmutzungen im Umfeld der Baustelle werden möglichst schnell beseitigt. Eine Einschränkung des Verkehrs auf der Grafschafter Straße ist nicht geplant.

Der Behälter wird in sogenannter Spannbeton-Fertigteilbauweise errichtet. Ähnlich wie bei einem Fertighaus werden die Wandelemente im Werk des Herstellers vorgefertigt und dann vor Ort zusammengesetzt. Gegenüber einer Bauweise in Ortbeton ermöglicht das Fertigteilsystem einen deutlichen Vorteil in der Bauzeit. Die Inbetriebnahme des Wasserspeichers soll bereits im Frühjahr 2022 erfolgen.

Der neue Wasserspeicher hat ein Fassungsvermögen von 6.000 Kubikmetern und kostet rund 4,3 Millionen Euro. Er wird neben dem vorhandenen Rundbehälter aus dem Jahr 1995 errichtet.

Bauherr ist der Wasserverbund Niederrhein (WVN).

„Mit dieser Investition wird die Trinkwasserbelieferung vieler Stadt- und Gemeindewerke in der Niederrhein-Region langfristig gesichert. Daher fördert das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe den Bau des Trinkwasserspeichers mit rund 1,45 Millionen Euro“, berichtet Sascha Merz, Prokurist bei WVN. Mit der neuen Anlage werden die Speicherkapazitäten am Wasserwerk Moers-Gerdt verdoppelt.