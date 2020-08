Der Edeka Platz an der Rheinberger Straße nimmt Formen an. Was im Oktober 2019 mit dem Spatenstich begann, entwickelt sich nun zu einer idyllischen Mini-Stadt mit Nahversorgungszentrum, Gewerbeflächen und einem E-Center. Die Rohbauarbeiten sind abgeschlossen, jetzt startet der Innenausbau und auch das Parkhaus ist fast fertig.

Tagtäglich sieht das Bild der Großbaustelle anders aus und es lassen sich langsam die Dimensionen erkennen, die hier entstehen. Hier tut sich was!

„Trotz Corona-Einschränkungen laufen die Bauarbeiten wie geplant“, freut sich Peter Wagener, Geschäftsführer der Edeka Rhein-Ruhr. „Erste Schritte tun sich jetzt bereits im Innenausbau. Fenster werden eingesetzt, Wasser-und Heizrohre verlegt. Aus dem Rohbau entsteht die „Edeka-Welt“.“



Herzstück wird das moderne E-Center

Wichtigster Grund für den Umzug der Verwaltung sei, alle Mitarbeiter in Moers an einem Standort zusammen zu bringen. Insgesamt umfasst das Bauareal 125.000 Quadratmeter Fläche, gut 60.000 werden davon bebaut. Herzstück wird das moderne E-Center, das die Kaufmannsfamilie Gerdes betreiben wird. Im nächsten Bauabschnitt stehen jetzt die weiteren Gewerbeflächen und insbesondere der trinkgut Getränkefachmarkt im Mittelpunkt, dann folgen im letzten Schritt der großzügige Parkplatz mit über 400 Stellplätzen sowie der öffentlich zugängliche Park im südlichen Bereich des Geländes, das sich an der Rheinberger Straße über mehrere hundert Meter erstreckt. Im Parkhaus werden zusätzlich 840 Stellplätze vorhanden sein. 55 Ladestationen für Elektrofahrzeuge werden auf dem gesamten Gelände zu finden sein.

Am neuen Standort entstehen moderne Arbeitsplätze in „urbaner“ Architektur. Peter Wagener: „Wir nutzen die Chance, zeitgemäße Arbeitsplätze in Moers zu schaffen. Offen, mit viel Raum für Austausch und kreative Zusammenarbeit - so setzen wir ein Zeichen für moderne Arbeitskultur.“

Eigene Akademie im neuen Gebäude



Besonders hervorzuheben ist die eigene Akademie im neuen Verwaltungsgebäude, die für die Aus-und Weiterbildungen der Beschäftigten im Einzelhandel zur Verfügung steht. Hier bietet die Genossenschaft ein breites Seminarprogramm an, zum Beispiel zur Gestaltung einer Käsetheke bis hin zur Weinberatung. Ein großzügig angelegter Eingangsbereich mit Empfang in edlem und modernen Design sowie Außenbereiche in Form von Terrassen, bieten den Mitarbeitern ein angenehmes Arbeiten. Ein Café und ein Restaurant gehören ebenfalls dazu. „Wir möchten für unsere Mitarbeiter ein „Edeka-Zuhause“ schaffen und Top-Arbeitskräfte motivieren, zu uns zu kommen“, führt Wagener weiter aus.

Fitness-Center, Arztpraxen und

Physiotherapie

Über trinkgut wird das Fitness-Center „Fit 24“ angesiedelt sein, auf weiteren Gewerbeflächen Arztpraxen, eine Apotheke, Optiker und eine Physiotherapiepraxis. Kleine, aber auch größere Mietflächen sind noch nicht vergeben. Wer Interesse hat, kann sich gerne unter rr-vermietung@edeka.de informieren. Im Sommer 2021 soll dann der komplette Umzug stattfinden. Die Investitionssumme beläuft sich insgesamt auf rund 100 Millionen Euro.