Das ist ein Bauprojekt auf das Moers gewartet hat. Auf der Brache des ehemaligen Horten-Hauses entsteht derzeit bis Ende 2021 ein neuer Wohn- und Gewerbekomplex. Ab dem kommenden Montag, 16. November, schließt die ENNI Energie & Umwelt Niederrhein (ENNI) die sogenannten Homberger Höfe in zwei Bauabschnitten an ihre Versorgungsnetze für Strom und Wasser an.

Die Tiefbauarbeiten beginnen am Montag, 16. November, zunächst in den Fußgängerwegen der Homberger Straße, wo die Monteure die Stromleitungen in Höhe der Hausnummer 68 an die Trafostation anbinden und die Kabel mit einem speziellen Verfahren unter die Straße durchschießen. „Das läuft für den Auto- und Busverkehr weitgehend störungsfrei“, informierte jetzt der ENNI-Bauleiter Dirk Ackermann. „Fußgänger müssen leider mit leichten Behinderungen rechnen.“ Nach etwa zwei Wochen wandert die Baustelle dann in die Otto-Hue-Straße. Die Verbindung zur Bankstraße wird hierdurch rund drei Wochen für den Autoverkehr gesperrt sein. Hier wird ENNI den neuen Gebäudekomplex an die Strom- und Wassernetze anbinden und auf dem rund einhundert Meter langen Teilstück der Straße gleichzeitig die alte Wasserleitung aus-tauschen. Die mit dem Fachbereich Straßen und Verkehr der Stadt Moers abgestimmte Baumaßnahme will ENNI am 18. Dezember abschließen.

Fragen hierzu beantwortet ENNI am Baustellentelefon unter Tel. 02841/104-600.