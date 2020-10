Torsten Gerlach, der vor wenigen Wochen als parteiloser Kandidat für das Moerser Bürgermeisteramt mit einem zweistelligen Wahlergebnis positiv auf sich aufmerksam machen konnte, ist neues Mitglied im erweiterten Vorstand des Initiativkreises Moers.

„Torsten Gerlach hat uns im Wahlkampf durch seine große Sachlichkeit und sein enormes Engagement sehr überzeugt. So war es für mich nur folgerichtig, ihn auf eine Mitarbeit bei uns anzusprechen“ freut sich Initiativkreis-Chef Guido Lohmann über die personelle Verstärkung. Gerlach zeigte schnell Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und wurde so in der jüngsten Vorstandssitzung des Initiativkreises vom Gesamtvorstand einstimmig als weiteres Vorstandsmitglied kooptiert. Gerlach selber schätzt die Arbeit des Initiativkreises und geht voller Tatendrang an seine neue Aufgabe. „Der Initiativkreis hat sich in den letzten zwei Jahren zu einer bedeutenden Größe innerhalb der Stadt Moers entwickelt und setzt positive Zeichen für Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur. Es ist mir eine besondere Freude, dabei aktiv mitzuwirken und mich so für die Moerser Stadtgesellschaft einsetzen zu können. Genau diese Beweggründe haben mich ja auch veranlasst, dieses Jahr für das Bürgermeisteramt zu kandidieren“ sieht Gerlach in der neuen Aufgabe eine Fortsetzung seines bisherigen Engagements.„Der Initiativkreis hat sich in den letzten zwei Jahren zu einer bedeutenden Größe innerhalb der Stadt Moers entwickelt und setzt positive Zeichen für Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur. Es ist eine Freude für mich, dabei aktiv mitzuwirken und mich so für die Moerser Stadtgesellschaft einzusetzen zu können. Genau diese Beweggründe haben mich ja auch veranlasst, dieses Jahr für das Bürgermeisteramt zu kandidieren“ sieht Gerlach in der neuen Aufgabe eine Fortsetzung seines bisherigen Engaments.

