Im Moerser Stadtgebiet tut sich was. An vielen verschiedenen Stellen der Grafenstadt herrscht reger Baubetrieb. Bereits begonnene und neue Maßnahmen sollen jetzt zügig in Angriff genommen oder fortgeführt werden.

Mehr als 20 Millionen Euro sollen allein in diesem Jahr in die sanierungsbedürftige Infrastruktur auf und unter Moerser Straßen fließen. Dr. Kai Gerhard Steinbrich, Vorstandsmitglied der ENNI-Gruppe, und der Technische Beigeordnete der Stadt Moers, Thorsten Kamp, stellten das neue Bauprogramm nun vor. Und das hat es in sich: ENNI möchte insgesamt 25 Kilometer an Energie-, Wasser- und Fernwärmeleitungen und etwa 24 Kilometer neue Lichtwellenleiterkabel verlegen. Zudem sollen über vier Kilometer Kanalnetz erneuert werden.

Im Einzelnen sieht das so aus: Bereits in dieser Woche startet der Bau einer Regenwasserbehandlungsanlage in der Straße „Im Meerfeld“. Auch erfolgt eine Straßen-und Kanalsanierung an dieser Stelle. Die Projektziele sind hierbei die Herstellung einer adäquaten Regenwassereinleitung sowie die Reduktion der Gefahr von Überschwemmungen. Die Fertigstellung soll bis Mitte dieses Jahres erfolgen.

Weitere große Maßnahme in der Kampstraße



Eine weitere größere Maßnahme ist die Kanalsanierung in der Kampstraße mit dem ab Mai folgenden Straßenausbau und der Rückbau von über drei Kilometern störanfälligen Freileitungen in der Stromversorgung rund um die Rayerstraße im Moerser Norden. Dabei gibt es zwei Bauabschnitte - von Mai bis Mitte August und von August bis Dezember 2021.

Bei der Kanalsanierung in der Kampstraße erfolgt eine kurzzeitige Teilsperrung des Knotenpunktes Rheinberger Straße/Kampstraße. „Die An-und Abfahrt zum Netto-Markt soll jedoch möglich sein“, erklärt Diane Schiffer, Leiterin der Abteilung Planung und Bau bei ENNI. Projektziele sind hier die Straßensanierung und der Umbau der Kreuzung Kampstraße/Merwinger Straße. An der Bismarckstraße in Meerbeck wird das Wassernetz bis Mitte/Ende März dieses Jahres erneuert.

Im Gewerbegebiet Hülsdonk sind die ersten Baumaßnahmen schon erfolgt. Bis voraussichtlich Mitte 2022 geht die Sanierung der Schmutz-und Regenwasserkanäle sowie der Bau eines Regenrückhaltebeckens „Am Jostenhof“ fleißig weiter.

900 Meter Kanalrohre

Ein großes Projekt stellt auch der Fernwärmeanschluss Parkstraße dar. ENNI wird dort mehrere Neubau-Objekte von Vivawest an die Wärmeversorgung anschließen. Dazu ist es erforderlich, dass Netz entlang der Stormstraße auszubauen. „Einschränkungen für den Verkehr gibt es dabei kaum“, erklärt Michael Nöfer, Abteilungsleiter im Bereich Planung und Bau bei ENNI.

Lang ersehnt und von den Bürgern gewünscht sind die Maßnahmen an der Bahnhofstraße in Kapellen. Hier erfolgen im ersten Abschnitt Neubauten von etwa 900 Metern Kanalrohren sowie der Neubau von Straßenraum. Was lange währt, wird endlich gut. So musste diese Maßnahme noch einmal überdacht werden. „Diese Baustelle mussten wir durch eine notwendige Grundwasserabsenkung im Zuge der Kanalbaumaßnahme im Umfeld denkmalgeschützter Gebäude noch einmal komplett überplanen und mit den Genehmigungsbehörden abstimmen“, so Diane Schiffer.

Die Bauabschnitte hätten sich dadurch verlagert, es sei zu ungewünschten Verzögerungen gekommen. Gestartet wird im Juni nun am Hermann-Thelen Platz. Der Kanal bis zur Nieper Straße wird erneuert. Bis 2023 wird die Straße weiter ausgebaut und bis Ende 2024 soll die Bahnhofstraße dann in neuem Glanz erstrahlen und ein völlig neues Gesicht erhalten. Sichere Wege für alle Verkehrsteilnehmer stehen dabei ebenso im Vordergrund wie ein attraktives Umfeld mit hohem Grünanteil. 32 Bäume sollen erhalten bleiben, 17 Bäume werden neu gepflanzt. Die Straße, so Schiffer, sei für längere Zeit aber einspurig befahrbar.

Modernisierung von 31.000 Quadratmetern Parkplatzfläche

Eine bereits laufende Maßnahme ist die Baustelle am Ortseingang von Holderberg an der Moerser Straße. Hier läuft bei der Kanal-und Straßensanierung alles auf Hochtouren bis zur Fertigstellung Mitte dieses Jahres.

Die Modernisierung von über 31.000 Quadratmetern Parkplatzfläche steht vor dem Freizeitstandort Solimare auf dem Baumaßnahmenprogramm der Stadt und ENNI. „Wir ordnen die Parkplätze neu und werten den Standort mit neuen Gehwegen, rund 70 Bäumen und einem entstehenden Boulevard-Charakter auf“, blickt Diane Schiffer in die Zukunft. Die Parkplatzattraktivität soll so gesteigert werden, insbesondere für die umgebenden Freizeit- Sport und Kulturnutzungen, wie zum Beispiel das "moersfestival". Zudem soll die Erneuerung der Schmutz-und Regenwasserkanäle auf 340 Metern erfolgen, sowie der Neubau eines Regenrückhaltebeckens. Der Kanal wird ab sofort erneuert, die Oberflächen ab 2022 bis 2023.

Eines der großen Ziele von ENNI ist nach wie vor die Rüstung der Infrastruktur für kommende Generationen. „Unser Plan ist durchaus ambitioniert“, so Dr. Kai Gerhard Steinbrich.

Eine Übersicht großer Baustellen gibt es im Internet und in der ENNI-App. Weitere Hilfe bieten die Mitarbeitenden bei ENNI im Rahmen des „Baustellentelefons“ unter Tel 02841-104-600, Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr, an.