Ein Wohnungsunternehmen sorgt gerade für viel Furore unter Mietern. Der Name belvona taucht immer wieder auf, wenn es um die Themen geht, die Mietern besonders im Magen liegen. Seien es Mängel und Schäden, schlecht gepflegte Wohnungen oder respektlose Behandlung durch den Vermieter. Wir zeigen, welche Rolle die belvona dabei spielt.

Völlig heruntergewirtschaftete Wohnungen, Treppenhäuser wie Müllhalden, seit Jahren vernachlässigte Gemeinschaftsflächen sowie Mieter, deren Anliegen konsequent ignoriert werden – und mittendrin der Name belvona! Allerdings anders als man es vermuten mag. Denn die belvona GmbH aus Düsseldorf ist das Unternehmen, das es endlich besser machen will.

Und auch tatsächlich besser macht. Das berichten Mieter und Mieterinnen, die selbst Nachforschungen über das Unternehmen anstellten. Nicht umsonst hat sich die belvona auf die Fahnen geschrieben, endlich die Mieter wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Und so ein Wohngefühl zu erzeugen wie „in der guten alten Zeit“.

Eine Mammutaufgabe, wenn man bedenkt, in welchem Zustand die meisten der Wohnanlagen waren, die belvona aufgekauft hat. Darunter zahlreiche Objekte in Dortmund, Duisburg oder auch im Raum Westfalen.

Sanierung in großem Umfang

Wie Mieter berichten, hat sich die belvona mit einem massiven Aufgebot an Arbeitskräften an diese Aufgabe gemacht. Innerhalb kürzester Zeit beseitigte der neue Vermieter hunderte an Schäden, die teilweise seit vielen Jahren nicht repariert worden waren. Maler richteten die Treppenhäuser her. Und Gartenbauexperten brachten die Grünflächen wieder in Ordnung.

Allein für das Jahr 2020 sind über 2.000 Wohnungssanierungen im Bestand der belvona geplant. Dadurch entstehen Wohnräume in hochmodernem Standard, der sich unter anderem in hochwertigen Böden wie modernem Vinyl oder großformatigen Steinfliesen, hellen Bädern oder großzügigen, lichtdurchfluteten Räumen widerspiegelt.

Was die Mieter wohl am meisten beeindruckt, ist die Tatsache, dass sie persönlich miteinbezogen wurden. Die belvona kontaktierte jeden Mieter und hörte sich Sorgen und Nöte aufmerksam an. Ein Vorgehen, das bei der belvona Methode hat.

belvona mit revolutionärem Vermietungskonzept

Denn dem Unternehmen, das erst seit März 2020 aktiv ist, liegt ein Konzept zugrunde, das den Markt revolutionieren soll. Geschäftsführer Frank Krienen erläutert, was belvona anders machen will: „Bei den anonymen Börsengiganten ist der Mieter nur noch eine Nummer. Wir bauen dagegen auf persönlichen Service. Der Mieter hat bei uns immer einen Ansprechpartner – egal, um was es geht.“

Wie das dann konkret aussieht? Krienen hat ganz klare Vorstellungen: „Wir haben einen Property-Manager auf jeder Wohnanlage. Der ist jederzeit für alle Anliegen der Mieter ansprechbar und löst Probleme sofort.“ Dazu kommen mobile Mieterbüros direkt vor Ort, Chat-Funktion zur direkten Mieterkommunikation, ein Mieter-Forum, Facebookgruppen.

100 Prozent Mieterzufriedenheit

„Jede Wohnanlage hat ihre eigenen Themen“, sagt Krienen und man merkt, mit welcher Liebe zum Detail er sich der Aufgabe widmet. „So hatten wir schon den Fall, dass kein Platz für einen Recyclingbehälter vorhanden war. Anderswo haben wir einen Spielplatz wieder auf Vordermann gebracht.“ Der Geschäftsführer ist sogar oft persönlich vor Ort in „seinen“ Objekten, und findet immer noch ein paar Details, die er dann verbessern will. Krienen bringt seinen Antrieb in einer klaren Formel auf den Punkt: „Wir wollen, dass unsere Mieter zu 100 Prozent zufrieden sind.“

Hinter belvona steckt also ein Unternehmen, das sich endlich kümmert. Und Mieter nicht mehr alleine lässt, wie es gerade bei den börsennotierten Wohnungsriesen meist der Fall ist. Bei belvona ist man überzeugt, auf dem richtigen Weg zu sein. So sehr, dass das Unternehmen seinen Mietern sogar eine Zufriedenheitsgarantie ausspricht. Für Frank Krienen bedeutet diese auch Ansporn für seine eigene Arbeit. „Erst wenn unsere Mieter zufrieden sind, sind wir es auch“, sagt der Geschäftsführer.

belvona setzt auf persönlichen Kontakt

So ist auch die Aggressivität zu erklären, mit der die belvona gegen die Konkurrenz vorgeht. Krienen findet es eine „Frechheit, was da teilweise passiert.“ Besonders die großen, anonymen Börsengiganten haben es ihm angetan. „Eine Respektlosigkeit sondergleichen, wie die mit ihren Mietern umgehen.“

Um es besser zu machen, spricht Krienen höchstpersönlich mit vielen Mietern. „Der persönliche Kontakt ist durch nichts zu ersetzen“, sagt er. „Genau wie es damals war in der ‘guten alten Zeit‘. Damals kannte man seinen Vermieter auch persönlich und hat alles mit ihm abgesprochen. War das denn so schlecht?“

Eine rhetorische Frage. Die jedoch ganz gut zeigt, was Krienen und die belvona antreibt. Man wird den Namen belvona also noch öfter hören. Und die Mieter wird es freuen.