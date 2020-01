Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst rückten an Silvester zu insgesamt 38 Einsätzen aus. In der Opladener Straße konnte die Brandausbreitung auf ein Wohnhaus verhindert werden. „Mit insgesamt 38 Einsätzen in 24 Stunden war die Einsatzbelastung an Silvester 2019 deutlich höher als in den Vorjahren“, zieht Wehrleiter Torsten Schlender Bilanz.

28 Mal rückten die Einsatzfahrzeuge des Rettungsdienstes zu Einsätzen aus, davon sieben Mal der Krankentransportwagen des DRK. Die Rettungswagen der Feuerwehr rückten 21 Mal zu medizinischen Notfällen aus. „Von der einsetzenden Geburt bis zur Alkoholintoxikation waren alle Einsatzarten vertreten“, so Schlender. Klassische Silvesterverletzungen durch Raketen oder Böller waren hingegen nicht zu verzeichnen.

Übergreifen der Flammen konnte verhindert werden

Die Feuerwehr rückte zu insgesamt zehn Einsätzen aus. Nennenswert war der Brand eines Anbaus an der Opladener Straße. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindert werden.

Müllcontainer, Strauchwerk und andere brennbare Gegenstände im gesamten Stadtgebiet gerieten zudem durch Silvesterfeuerwerk in Brand und wurden durch die Feuerwehr abgelöscht, bevor es zu nennenswerten Schäden kam.

Ehrenamtliche Einsatzbereitschaften

Im Einsatz waren in der Silvesternacht die hauptamtliche Wache und die Kräfte beider Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr, die an den Standorten Monheim und Baumberg ehrenamtlich Einsatzbereitschaften bildeten.