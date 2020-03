Am vergangenen Wochenende registrierte die Monheimer Polizei gleich zwei Verkehrsstraftaten unter Alkoholeinfluss im Straßenverkehr, die jedoch unterschiedliche Folgen hatten.

Am Sonntagabend stoppte die Polizei einen gegen 22.40 Uhr weißen BMW 216i im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der Baumberger Chaussee. Dabei wurde festgestellt, dass der 51-jährige Fahrzeugführer aus Essen erkennbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert der absoluten Fahruntauglichkeit von 1,1 Promille. Deshalb leiteten die Beamten ein Strafverfahren gegen den Mann ein. Zur Beweisführung wurde die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und durchgeführt. Den Führerschein des Beschuldigten, dem parallel dazu jedes weitere Führen führerscheinpflichtiger Fahrzeug ausdrücklich untersagt wurde, stellte die Polizei sicher.

Am gleichen Abend, nur etwa 30 Minuten später, ereignete sich auf der Bregenzer Straße ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Dort war auf dem Gehweg ein 40-jähriger Fahrradfahrer aus Monheim mit seinem Velo ohne Fremdeinwirkung und ohne Fremdschaden gestürzt. Hierbei zog er sich aber so schwere Kopf- und Gesichtsverletzungen zu, dass er mit einem angeforderten Rettungswagen in eine Solinger Klinik gebracht werden musste, wo der Patient zur stationären ärztlichen Behandlung verblieb.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 40-Jährige deutlich erkennbar unter Alkoholeinfluss stand. Zur Feststellung des genauen Promillegehaltes wurde die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und im Krankenhaus durchgeführt. Auch in diesem Fall leitete die Polizei ein Strafverfahren ein.