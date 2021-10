Zwei Altpapiercontainer haben in der Nacht zu Sonntag, 24. Oktober, im Berliner Viertel in Monheim am Rhein gebrannt. Die Polizei geht nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen davon aus, dass die Brände vorsätzlich gelegt wurden, weshalb sie nach Zeugen sucht.

Das war geschehen: Um kurz nach 3 Uhr nachts meldeten sich Anwohner der Charlottenburger Straße telefonisch bei der Feuerwehr der Stadt Monheim, weil auf einem Parkplatz vor dem Haus mit der Nummer 2 zwei Altpapiercontainer in Flammen standen. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte durch ihren Einsatz verhindern, dass weitere Altpapiercontainer oder ein in der Nähe geparktes Auto beschädigt wurden. Die Container wurden jedoch schwer beschädigt - der Schaden

beläuft sich auf eine Summe von etwa 1.500 Euro.

Hinweise erbeten

Die ebenfalls alarmierte Polizei fahndete im Umfeld nach möglichen Tätern, konnte jedoch keine verdächtigen Personen antreffen und bittet nun die Bevölkerung um Hinweise. Wer weiß, wer die Altpapiercontainer in Brand gesteckt hat oder kann sonstige sachdienliche Hinweise zu dem Brandereignis geben? Diese nimmt die Polizei in Monheim am Rhein jederzeit unter Tel. 02173/9594-6350 entgegen.