Schreckmoment in Monheim: Bei den Arbeiten an Monheims neuer Mitte krachte am späten Mittwoch-Vormittag, 6. April, der Haken eines Baukranes in das Dachgeschoss des Monheimer Verwaltungsgebäudes und rief die herbeigerufene Feuerwehr auf den Plan. Verletzt wurde zum Glück niemand.



Als die Einsatzkräfte eintrafen, steckte der Haken mit angehängter Kette im beschädigten Dach fest. Eine Mitarbeiterin, in deren Büro eine Scheibe zerborsten war, wurde sicherheitshalber dem mit ausgerückten Rettungsdienst kurzzeitig zur Betreuung übergeben. Auch sie kam mit dem Schrecken davon.

Betroffener Bauabschnitt geräumt

In Absprache mit Bürgermeister Daniel Zimmermann ließ Feuerwehr-Einsatzleiter André Linscheid das Rathaus im betroffenen Bauabschnitt auf allen Ebenen räumen. Ein Feuerwehr-Trupp sägte über die Drehleiter anschließend den Haken wieder frei, sodass der Kranführer diesen vorsichtig hinausziehen konnte.

Dach nicht einsturzgefährdet

Das Dach wurde von einem Statiker unter Beteiligung der Bauaufsicht auf Tragfähigkeit überprüft und als nicht einsturzgefährdet beurteilt. Es wird nun zunächst provisorisch wieder abgedichtet und so gesichert, dass auch bei Wind keine losen Teile abstürzen können.

Kurzzeitige Einschränkungen

Für die Dauer des Einsatzes wurden der Weg auf der Neustraße sowie der Rathausplatz und der Ingeborg-Friebe-Platz im Bereich zwischen Busbahnhof und Rathaus vollständig gesperrt. Dadurch kam es auch zu Einschränkungen im öffentlichen Personennahverkehr.

Das Amt für Arbeitsschutz hat die Ermittlung zur Unfallursache aufgenommen.