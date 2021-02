Bis zum 8. Oktober können sich alle, die sich für den Polizeiberuf interessieren, noch für den nächstmöglichen Einstellungstermin am 1. September 2022 bewerben.

Um für den Polizeiberuf weiterhin auch sichtbar und präsent zu werben, hat die Kreispolizeibehörde Mettmann großflächige Plakate anbringen lassen. "Die Corona-Lage wirkt sich natürlich auch auf unsere Art und Weise der Personalwerbung aus", erklärt Polizeihauptkommissarin Nicole Rehmann. "Wir können nicht wie sonst üblich mit den vielen Interessentinnen und Interessenten an den Schulen oder im BIZ direkt ins Gespräch kommen, also müssen wir andere Wege gehen, um auf uns aufmerksam zu machen", erklärt die Personalwerberin der Kreispolizeibehörde Mettmann.

Große Chance

Und gute Nachrichten hat Nicole Rehmann für alle, die sich für den Polizeiberuf interessieren, gleich auch noch im Gepäck: "Für das Einstellungsjahr 2022 haben wir im ganzen Land NRW 2.660 offene Stellen zu vergeben. Nie war also die Chance größer, einen der begehrten Plätze zu erhalten. Die Möglichkeiten im späteren Beamtenleben nach der so genannten Erstverwendung sind insbesondere bei der Polizei so vielfältig, wie bei kaum einer anderen staatlichen Institution: Egal ob bei der Kriminalpolizei, im Streifendienst, als Hundeführerin oder Hundeführer, bei den Spezialeinheiten oder in der Einsatzhundertschaft - Sie können sich in den verschiedensten Arbeitsbereichen spezialisieren."

Sprechstunde

Dazu bietet die Personalwerberin eine verlängerte Telefonsprechstunde an. Bis 19.30 Uhr können alle, die sich für den Polizeiberuf interessieren, unter Telefon (02104) 982-2222 unverbindlich informieren und ihre Fragen stellen. Infos gibt es per E-Mail an personalwerbung.mettmann@polizei.nrw.de oder online auf www.genau-mein-fall.de.

Voraussetzung

Voraussetzung für eine Bewerbung bei der Polizei NRW sind neben dem Abitur, der vollständigen Fachhochschulreife oder einem Abschluss einer beruflichen Aufstiegsfortbildung eine gute körperliche Fitness und Belastbarkeit.