Am Dienstagnachmittag, 28. Juli, kam es auf der Hauptstraße in Monheim am Rhein, in Höhe der Haus-Nummer 55, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Der Nutzer eines weißen PKW VW Golf Kombi mit einer Städtekennung aus Köln (K-) parkte sein Fahrzeug gegen 15 Uhr am Fahrbahnrand. Als er gegen 19.50 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden am hinteren linken Radkasten sowie am Reifen fest.

Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme konnte blauer Fremdlack am Golf gesichert werden, welcher vermutlich vom unfallverursachenden und flüchtigen Fahrzeug stammt, dessen noch unbekannter Fahrer sich, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen, vom Unfallort entfernte. Der geschätzte Schaden an dem weißen VW Golf wird mit 2.000 Euro beziffert.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim jederzeit unter der Telefonnummer (02173) 9594-6350 entgegen.