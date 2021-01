In der Nacht zu Freitag, 28. Januar, brach ein bisher unbekannter Täter in die Geschäftsräume eines Fachgeschäftes für Hörgeräte am Lerchenweg in Monheim ein.

Gegen 1.30 Uhr hebelte der Einbrecher zunächst die Zugangstür zu der Tiefgarage des Gebäudekomplexes auf und anschließend die gläserne Zugangstür zu dem Verkaufsraum. Die Inhaberin, die über einen Alarm auf den Einbruchdiebstahl aufmerksam wurde, informierte umgehend die Polizei, die den Einbrecher trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung nicht mehr antreffen konnte. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Angaben zur Tatbeute konnten im Rahmen der Anzeigenaufnahme zunächst nicht getätigt werden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim unter Telefon (02173) 95946350 jederzeit entgegen. Die Polizei rät: "Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!"