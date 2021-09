Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch, 8. September, auf Donnerstag, 9. September, einen grauen 3er BMW in Monheim am Rhein gestohlen.

Das war geschehen: Die Halterin des Fahrzeugs mit dem amtlichen Kennzeichen ME - MR 294 hat ihr

Auto am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr auf einem Stellplatz eines Hauses an der Rembrandtstraße in Monheim am Rhein abgestellt. Am nächsten Morgen bemerkte eine Zeugin gegen 10.45 Uhr, dass das Fahrzeug entwendet worden ist. Ersten Erkenntnissen zufolge könnten sich die Täter über das Keyless-Go-System Zugang zum Fahrzeug verschafft und dieses so gestartet haben. Bei dem grauen 3er BMW handelt es sich um ein Modell aus dem Baujahr 2017. Die hinteren Scheiben sowie die Heckscheibe sind dunkel getönt, die Felgen haben die gleiche Farbe wie das Fahrzeug.

Zeugenhinweise erbeten

Wer hat den grauen 3er BMW mit dem Kennzeichen ME - MR 294 gesehen oder kann Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs machen? Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02173/9594-6350 entgegen.