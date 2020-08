Am Dienstag, 25. August, hat es in der Mittagszeit auf der Krischerstraße in Monheim mächtig gekracht. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahreres ein Mercedes-SUV von der Fahrbahn ab und durchschlug die Fassade eines griechischen Restaurants. Das Fahrzeug blieb in der Hauswand stecken.

Der Senior am Steuer zog sich nur leichte Verletzungen zu und wurde nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus transportiert.

Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass das Gebäude einsturzgefährdet ist, wurde es von der Feuerwehr geräumt und abgestützt. Bauaufsichtsbehörde und ein Statiker machten sich ein Bild von der Lage, bevor das Fahrzeug aus der Hauswand gezogen wurde.

Nach erster Einschätzung ist der Gebäudeschaden nicht gravierend. Die Taverna Platon kann vermutlich bald wieder öffnen.

Weitere Infos auf https://www.facebook.com/tavernaplaton.monheim/?ref=hl