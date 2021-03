Neue Unfallfluchten beschäftigen aktuell auch die Monheimer Polizei.

In der Zeit von Mittwochabend, 17. März, bis Donnerstagmorgen, 18. März, verzeichnete die Polizei Monheim eine Unfallflucht. Die Halterin eines schwarzen Kia hatte ihr Fahrzeug gegen 18 Uhr in einer Parkbucht gegenüber der Hausnummer 73 abgestellt. Am nächsten Morgen, gegen 8 Uhr, stellte sie einen Schaden an der Frontstoßstange fest. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne sich um eine Regulierung des auf circa 1.000 Euro geschätzten Schadens zu bemühen.

Am Donnerstagvormittag, 18. März, kam es auf einem Parkplatz an der Heinestraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines grauen Skoda Fabia hatte sein Fahrzeug gegen 8 Uhr auf der dortigen Parkplatzfläche abgestellt. Als er gegen 13 Uhr zurückkehrte, stellte er einen Unfallschaden im Frontbereich fest. Der Verursacher hatte sich ebenfalls entfernt, ohne den auf 2.000 Euro geschätzten Schadens zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise zu beiden Unfallfluchten nimmt die Polizei in Monheim unter Telefon (02173) 95946350 jederzeit entgegen.