Am Sonntagabend haben mehrere bislang noch unbekannte Kinder in einem mobilen Toilettenhäuschen am Berliner Platz in Monheim gezündelt und dabei einen Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro verursacht. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war passiert:Gegen 19.10 Uhr stellte ein Anwohner ein offenes Feuer in einem mobilen Toilettenhäuschen fest, das am Wendehammer der Berliner Straße auf Höhe der Hausnummer 5 abgestellt ist. Der Zeuge alarmierte daraufhin umgehend die Feuerwehr und lief zu der Mobiltoilette - dabei traf er auf mehrere, nicht näher beschriebene Kinder im Alter zwischen acht und zehn Jahren, die in verdächtiger Art und Weise von dem Häuschen davonrannten.

Ermittlungen eingeleitet

Die Feuerwehr konnte den zum Glück nur kleineren Brand schnell löschen, aber nicht verhindern, dass Teile einer Wand des Klohäuschens geschmolzen waren. Die Polizei hat die Ermittlungen nach den Brandverursachern aufgenommen und bittet diesbezüglich um sachdienliche Hinweise. Diese nehmen die Beamten jederzeit unter Telefon (02173) 95946350 entgegen.