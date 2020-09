Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte ein Schuleinbrecher in der Nacht zu Freitag in Monheim-Baumberg von Diensthündin Kira durch einen Biss in den Unterarm gestellt und an seiner Flucht vor der Polizei gehindert werden. Nach einer ambulanten medizinischen Versorgung wurde der 35-Jährige vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Gegen 3.15 Uhr meldete ein Anwohner einer Grundschule an der Monheimer Straßeverdächtige Geräusche. Die zeitnah eingetroffenen Beamten stellten frische Einbruchspuren an einem Kellerzugang fest und betraten mit Hilfe des Melders das Gebäude. Der Einsatz des Diensthundes wurde während der Durchsuchung des Gebäudes nach dem oder den Tätern lautstark angekündigt. Unmittelbar danach versuchte ein Täter das Gebäude über einen Seitenausgang zu verlassen.

Diensthündin Kira wurde nach erneuter Androhung eingesetzt und nahm unmittelbar die Verfolgung auf. Auf dem Schulhof wurde der Einbrecher, der in einer Hand einen Metallmeißel und in der anderen einen Schraubendreher trug, durch einen Biss in den Unterarm gestellt. Die Polizeibeamten nahmen den Mann vorläufig fest und ein alarmierter Rettungswagen versorgte den 35-Jährigen erstmedizinisch. Zur weiteren medizinischen Versorung wurde der Mann zunächst in ein Krankenhaus gebracht, das er nach ambulanter Behandlung verlassen konnte. Der wohnungslose 35-Jährige wurde für weitere kriminalpolizeiliche Maßnahmen auf die Polizeiwache Langenfeld gebracht.

Eine Entscheidung der Staatsanwaltschaft, ob der Mann einem Haftrichter vorgeführt wird, steht derzeit noch aus.