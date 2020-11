Am Diensttagmittag kam es auf dem Urdenbacher Weg in Monheim-Baumberg zu einem Unfall, bei dem ein Radfahrer aus Langenfeld schwer verletzt wurde.

Das war passiert: Gegen 14 Uhr befuhr ein 67 jähriger Monheimer mit seinem Skoda den Urdenbacher Weg in Fahrtrichtung Monheim. Aus bislang ungeklärter Ursache nahm er einen vor ihm in gleiche Richtung fahrenden Radler aus Langenfeld zu spät wahr und fuhr auf diesen auf. Dabei wurde 69 auf den Pkw geschleudert und schwer verletzt. Der Senior wurde von den alarmierten Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Komplettsperrung

Es entstand ein Gesamtschaden von rund 5.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Urdenbacher Weg in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt werden.