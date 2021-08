Unbekannte Täter haben in der Zeit von Donnerstag, 26. August, bis Montag, 30. August, aus einer Tiefgarage an der Geschwister-Scholl-Straße in Monheim am Rhein zwei Motorräder entwendet.

Das war geschehen: Am frühen Montagmorgen, 30. August, bemerkte eine 48-jährige Monheimerin

den Diebstahl ihres in der Tiefgarage des Wohnkomplexes mit den Hausnummern 37-57 abgestellten Motorrades der Marke Benelli 502c. Der zwei Jahre alte schwarze Cruiser mit einem Wert von circa 6.500 Euro war auf einem Stellplatz im mittleren hinteren Bereich der rechten Seite abgestellt gewesen. Eine auf dem Nachbarstellplatz abgestellte 18 Jahre alte schwarze BMW R21, die mit einem Lenkradschloss zusätzlich gesichert war, wurde im gleichen Zeitraum ebenfalls entwendet. Der Wert der BMW wird auf circa 3.800 Euro geschätzt.

Tiefgarage an Geschwister-Scholl-Straße

Die Garage ist über eine mit einem Rolltor verschlossene Einfahrt von der Geschwister-Scholl-Straße aus zu erreichen. Die Ausfahrt liegt zur Fichtestraße hin. Wie der oder die unbekannten Täter die beiden Motorräder unbemerkt starten und wegfahren, oder auf andere Art und Weise abtransportieren konnten, ist derzeit unklar.

Weiterer Diebstahl aus Tiefgarage

Im nahezu gleichen Tatzeitraum kam es zu einem weiteren Diebstahl eines Zweirades in gleicher Weise. In der Zeit vom Samstag, 28. August, bis Montag, 30. August, entwendeten bisher unbekannte Täter das in einer Tiefgarage an der Köpenicker Straße abgestellte Kleinkraftrad der Marke "Fichtel und Sachs". Das Moped mit einem geschätzten Wert von circa 1.500 Euro war nach Angaben seines Besitzers mittels eines Stahlkettenschlosses an einem Stahlseil gesichert gewesen.

Hinweise erbeten

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen in der Diebstahlsserie übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Monheim unter Tel. 02173/9594-6350 in Verbindung zu setzen.