Am Freitag, 21. Februar, sowie am Samstag, 22. Februar, ist es jeweils spätabends zu Mülltonnenbränden in Monheim gekommen. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass die Mülltonnen absichtlich in Brand gesetzt wurden und bittet um Zeugenhinweise. Verletzt wurde niemand.

Gegen 21 Uhr stellte am Freitagabend eine Anwohnerin der Anne-Frank-Straße eine brennende Mülltonne auf Höhe der Hausnummer 21 fest. Die Frau alarmierte umgehend die Feuerwehr, welche den Brand löschen konnte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Auch die Polizei erschien am Brandort, um die Ermittlungen zur Ursache aufzunehmen. Noch während die Beamten vor Ort waren, erhielten sie Kenntnis von einem weiteren Brand - diesmal an der Ecke Friedenauer Straße/Wilmersdorfer Straße. Hier hatten kurz darauf gleich zwei nebeneinander stehende Mülltonnen gebrannt, wobei ein Sachschaden von etwa 500 Euro entstanden war. Auch hier konnte die Feuerwehr den Brand schnell löschen. Hinweise auf mögliche Verursacher ergaben sich nach ersten Ermittlungen der Polizei vor Ort bislang keine.

Am nächsten Abend registrierte die Polizei dann erneut einen Mülltonnenbrand - diesmal an der Lichtenberger Straße. Hier waren von einem bislang unbekannten Täter gegen 23.25 Uhr zwei Mülltonnen in Brand gesetzt worden, wobei ein Sachschaden von etwa 500 Euro entstand. Auch hier konnte die Feuerwehr den Brand löschen, ohne dass es zu Personen- oder Gebäudeschäden kommen konnte.

Die Polizei geht nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen bei allen drei Bränden von Brandlegung als Ursache aus und bittet diesbezüglich um Zeugenhinweise. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, möge sich bitte bei der Polizei Monheim unter der Rufnummer (02173) 95946350 melden.