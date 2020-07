Im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf dem Berliner Ring hat die Polizei am Dienstag, 30. Juni, einen Mercedes aus dem Verkehr gezogen. Der Wagen war derart getunt, dass er nicht mehr verkehrssicher war.

In den vergangenen Wochen und Monaten waren der Polizei vermehrt Beschwerden über Autofahrer gemeldet worden, die über den Berliner Ring und die Rheinuferpromenade in Monheim fahren und die dortigen Anwohner durch Lärm und gefährliche Fahrmanöver belästigten.

Aus diesem Grund haben die Beamten in der jüngsten Vergangenheit sowohl die Rheinuferpromenade als auch den Berliner Ring verstärkt in den Fokus auch von Verkehrskontrollen genommen. Bei einer genau solchen Kontrolle ist am Dienstag ein silberner Mercedes der S-Klasse aufgefallen.

Schon bei der ersten Begutachtung des Autos stellten die Polizei fest, dass die Reifen für die dazugehörige Radabdeckung deutlich zu breit waren. Zudem war das Fahrwerk erheblich zu tief eingestellt - außerdem konnte der Fahrer, ein 47-jähriger Monheimer, keine Zulassung für den am Mercedes angebrachten Heckspoiler vorweisen.

Erhebliche Mängel

Daraufhin musste der Fahrer seinen Wagen einer TÜV-Prüfstelle vorführen, wo erhebliche Mängel an dem Auto festgestellt wurden. Neben der bereits festgestellten Veränderungen waren außerdem noch das Abblendlicht sowie die Abgasanlage unzulässig umgebaut worden.

Die Konsequenzen für den Monheimer: Die Weiterfahrt mit dem Mercedes wurde ihm bis zur Behebung der festgestellten Mängel untersagt.

Unangekündigte Verkehrskontrollen

Die Polizei wird auch weiterhin ein Auge auf die Verkehrssituation an der Monheimer Rheinuferpromenade haben und auch in Zukunft unangekündigte Verkehrskontrollen vor Ort durchführen.