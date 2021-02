Die Polizei Monheim sucht aktuell in zwei Fällen nach Einbrechern und Hinweisen.

Am frühen Sonntagmorgen wurde in Monheim-Baumberg in ein Fastfood-Restaurant eingebrochen. Zeugen sahen gegen 6 Uhr zwei dunkel gekleidete Personen, die durch aufgehebelte Fenster in die Geschäftsräume eindrangen und alarmierten die Polizei. Als daraufhin erste Einsatzkräfte am Einsatzort eintrafen, waren die Einbrecher jedoch bereits geflüchtet. Ob in der Kürze der Zeit, aus einem offenbar durchwühlten Büroraum im Obergeschoß oder aus anderen ebenfalls betretenen Räumen des Restaurants etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Am Sonntagabend bemerkte der Bewohner eines Hochhauses an der Plötzenseer Straße in Monheim gegen 18.40 Uhr verdächtige Geräusche an seiner Wohnungstüre. Als er nach der Ursache der Geräusche schaute und die Türe öffnete, sah er zwei Personen sehen, die eiligst durch das Treppenhaus flüchteten und unerkannt entkamen. An der Wohnungstüre fanden sich eindeutige Einbruchspuren. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 200 Euro. Mangels konkreter Beschreibung der flüchtigen Täter führten polizeiliche Fahndungsmaßnahmen leider nicht zu einem schnellen Erfolg.

Sachdienliche Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizei in Monheim unter Telefon (02173) 95946350 entgegen. Die Polizei rät: "Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110."