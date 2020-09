Vier bislang unbekannte Kinder oder Jugendliche haben am vergangenen Sonntagabend im Berliner Viertel in Monheim Steine auf einen Linienbus geworfen und dabei eine Scheibe des Busses beschädigt. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Gegen 22.50 Uhr war der Fahrer des Busses der Linie 789 von der Haltestelle "Kulturzentrum" am Berliner Ring in Fahrtrichtung Düsseldorf-Holthausen unterwegs als plötzlich vier männliche Jugendliche mehrere Steine auf den Buswarfen. Zwei davon durschschlugen auch eine Scheibe. Glücklicherweise befanden sich zu dieser Zeit keine Fahrgäste in dem Bus, sodass niemand verletzt wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf eine Summe von etwa 1.000 Euro geschätzt.

Ein zufällig vorbeikommender Passant beobachtete die Jugendlichen bei ihren Steinewürfen und verfolgte das Quartett, das in Richtung Volkshochschule davonrannte. Der Zeuge konnte die Steinewerfer jedoch nicht einholen. Zu den unbekannten Tätern liegen keine detaillierten Beschreibungen vor. Allein: Sie sollen etwa 12 bis 14 Jahre alt gewesen sein.

Hinweise

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim jederzeit unter Telefon (02173) 95946350 entgegen.