Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen, 8 Juli, gab es einen Einbruch in die Räume einer Sportanlage an der Lichtenberger Straße in Monheim.

Bislang unbekannte Täter hebelten in der Zeit von 18.30 bis 6.30 Uhr ein Fenster mit Werkzeuggewalt auf. Aus der Sportanlage verschwand nach ersten Erkenntnissen mindestens ein Klapprechner im Wert von mehreren hundert Euro. Über die Höhe des gesamten Beute- und Sachschadens können bislang keine Angaben gemacht werden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim unter Telefon (02173) 95946350 jederzeit entgegen. Die Polizei rät: "Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!"