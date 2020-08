Am Montagmittag, 17. August, wurde zwischen 12.15 und 16.30 Uhr in eine Wohnung an der Wiener Neustädter Straße in Monheim-Baumberg eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen und entwendeten das Portemonnaie der Geschädigten.

In der Zeit von Samstagnachmittag, 15. August, und Montagmorgen, 17. August, wurden zahlreiche Baumaschinen auf einem Baustellengrundstück an der Rabenstraße in Monheim geklaut. Ein oder mehrere unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu zwei Baustellencontainern, die mit Vorhängeschlössern und zusätzlich angebrachten Betongewichten gesichert waren.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim unter Telefon (02173) 95946350 jederzeit entgegen. Die Polizei rät: "Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!"