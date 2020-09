Am Dienstagnachmittag gegen 15.15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit schwerem Personenschaden am Monheimer Kreisverkehr Potsdamer Straße/Berliner Ring. Eine 55-jährige Monheimerin befuhr mit ihrem Fahrrad den Berliner Ring auf dem Rad - und Gehweg in Richtung Kreisverkehr. Nach bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen wurde sie von einem 36-jährigen Fahrzeugführer aus Monheim im Kreisverkehr übersehen. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen dem PKW Skoda und der Radfahrerin. Die 55-jährige überschlug sich und fiel zu Boden. Sie wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie mittels RTW einem Krankenhaus zugeführt werden musste. Die Fahrbahnen an der Unfallstelle wurden für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. 30 Minuten gesperrt. Es entstand geringer Sachschaden an beiden Fahrzeugen.