Am Samstagnachmittag, 21. März 2020, kam es in Monheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin verletzt wurde.

Die 78-Jährige war gegen 14 Uhr auf ihrem Fahrrad unterwegs und fuhr dabei auf dem Fußweg, der parallel zum Urdenbacher Weg verläuft. Als sie die Straße überqueren wollte, um auf einen gegenüberliegenden Feldweg zu fahren, prallte sie mit einem PKW zusammen, der zu diesem Zeitpunkt auf dem Urdenbacher Weg fuhr. Obwohl der PKW-Fahrer nach eigenen Angaben versuchte,

durch eine Vollbremsung den Unfall zu verhindern und in einen Busch ausgewichen ist, kam es zum Zusammenstoß. Hierdurch fiel die Radfahrerin zu Boden. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Die

Polizei hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.