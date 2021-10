Einen Raubüberfall auf einen Imbiss an der Thomasstraße in Monheim-Baumberg verübte eine männliche Person am Dienstag, 26. Oktober, gegen 19.55 Uhr. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte er die 61- jährige Angestellte auf, den Kasseninhalt herauszugeben.

Als sich dies verzögerte und er vor der Tür Passanten erblickte, die die Situation beobachteten, flüchtete er ohne Beute über die Verresberger Straße in Richtung Holzweg.

Die Imbissverkäuferin blieb unverletzt. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

etwa 25 Jahre alt

etwa 1,75 Meter groß

schwarz gekleidet

dunkle Kappe

dunkle Handschuhe

schlanke Statur

dunkler Schal vor dem Gesicht

akzentfreie deutsche Aussprache

er führte eine schwarze Sporttasche und eine schwarze Pistole mit

Polizei sucht Zeugen

Bürger, die etwas beobachtet haben oder sachdienliche Angaben zur Tat machen können, richten ihre Hinweise bitte an die Polizei in Monheim unter Telefon 02173/9594-0 oder jede andere Polizeidienststelle.