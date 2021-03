Der Fahrfehler eines Seniors aus Düsseldorf wurde einem jungen Monheimer gleich mehrfach zum Verhängnis: Nachdem der 23-Jährige, vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers des 82-Jährigen, auf der Opladener Straße Opfer eines Verkehrsunfalls geworden war, stellten die Beamten fest, dass der junge Mann das Fahrzeug ohne gültige Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Drogen geführt hatte. Die Beamten leiteten gleich mehrere Strafverfahren gegen ihn ein.

Das war geschehen: Gegen 17 Uhr beabsichtigte der Senior am Montag, 15. März, mit seinem Opel Corsa von einem Tankstellengelände nach rechts auf die Opladener Straße in Fahrtrichtung Monheim-Zentrum einzufahren. Zeitgleich befuhr der 23-jähriger Monheimer mit seinem Opel Astra die Opladener Straße aus Richtung Monheim-Zentrum kommend. Er ordnete sich in Höhe des Tankstellengeländes auf die dort vorhandene Linksabbiegerspur ein und beabsichtigte, nach links auf das Tankstellengelände abzubiegen.

Im Abbiegevorgang bog der 82-Jährige aus bisher ungeklärter Ursache nicht nach rechts auf die Fahrspur der Opladener Straße ein, sondern fuhr linksseitig an dem wartenden Opel Astra vorbei. Hierbei stießen die Fahrzeuge zusammen und wurden stark beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 6.000 Euro geschätzt. Glücklicherweise wurden niemand verletzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 23-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Im Rahmen weiterer Ermittlungen ergaben sich Anhaltspunkte, dass der junge Mann vor Fahrtantritt Drogen konsumiert hatte. Zur weiteren Beweisführung wurde der er zur Polizeiwache Langenfeld gebracht. Die Beamten leiteten gegen den 23-Jährigen gleich mehrere Strafverfahren ein. Auch gegen den Halter des Opel Astra wird wegen des Verdachts ermittelt, zugelassen zu haben, dass der Monheimer das Fahrzeug ohne gültige Fahrerlaubnis geführt hat.

Der junge Mann wurde nach dem Abschluss erster kriminalpolizeilicher Maßnahmen von der Polizeiwache Langenfeld entlassen.