Ein bislang unbekannter Täter hat sich am späten Sonntagabend, 12. Juli, in einem relativ kurzen Zeitraum Zugang in ein Reihenhaus an der Paul-Lincke-Straße in Monheim verschafft und dort ein Smartphone sowie eine Spielekonsole samt Controller entwendet.

Der Täter muss zwischen 23 Uhr und 23.20 Uhr durch das Kinderzimmer-Fenster ins Haus gelangen sein. Es entstand ein Schaden in Höhe von 1.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon (02173) 95946350 entgegen.