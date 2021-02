Am frühen Mittwochmorgen, 3 Februar, wurde gegen 3 Uhr in eine Wohnung an der Neustraße in eingebrochen. Unbekannte Täter stiegen durch ein auf Kipp stehendes Fenster in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ein.



Die Bewohnerin wurde durch Geräusche geweckt. Als sie laut um Hilfe rief, flüchteten die Diebe in zunächst unbekannte Richtung. Einer von beiden wurde als etwa 25-jähriger Mann, mit überwiegend dunkler Kleidung und einer Bomberjacke bekleidet beschrieben. Gestohlen wurden eine Handtasche mit Bargeld, Kreditkarte, persönlichen Papieren und Mobiltelefon.

Im Zuge polizeilicher Fahndungsmaßnahmen wurden nur kurze Zeit später zwei verdächtige Männer an der Frohnstraße angetroffen und überprüft. Die zwei 34- und 39-jährigen Monheimer führten zwar verschiedene Werkzeuge, aber keine Beute mit sich. Ob sie mit dem Einbruch in Verbindung zu bringen sind, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

Sachdienliche Hinweise oder Beobachtungen nimmt die Polizei in Monheim unter Telefon (02173) 95946350 jederzeit entgegen. Die Polizei rät: "Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!"