Am Montag, 31. Mai, forderte gegen 16.30 Uhr ein Auffahrunfall im Kreuzungsbereich Berghausener Straße / Baumberger Straße in Monheim am Rhein einen Sachschaden in Höhe von circa 28.000 Euro. Glücklicherweise wurde keiner der Unfallbeteiligten verletzt.

Als ein 56-jähriger Düsseldorfer mit seinem VW Tiguan die Berghauser Straße in Richtung Monheim fuhr, missachtete er in Höhe des Kreuzungsbereiches zur Baumberger Straße sowie der Wiener-Neustädter-Straße den vor ihm verkehrsbedingt an einer roten Ampel wartenden Lkw der Marke Scania.

Der Düsseldorfer fuhr mit seinem Tiguan auf den Lkw auf, wobei der Tiguan einen Totalschaden erlitt. Der 56-jährige Fahrer wurde bei dem Auffahrunfall glücklicherweise nicht verletzt.

Der Schaden an dem Tiguan wird auf circa 25.000 Euro geschätzt, der Schaden an dem Lkw wird mit circa 3.000 Euro beziffert.

Der VW Tiguan wurde auf eigenen Wunsch abgeschleppt, die Unfallstelle wurde für die Dauer der Unfallaufnahme kurzfristig einspurig gesperrt.