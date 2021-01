In der Zeit vom Donnerstagnachmittag, 17. Dezember, 16 Uhr, bis zum Montagmittag, 4. Januar, 12 Uhr, nutzten ein oder mehrere bislang noch unbekannte Straftäter die betriebsfreie Zeit auf einer Baustelle an der Daimlerstraße in Monheim am Rhein.

Durch einen gewaltsam geöffneten Metallzaun gelangten der oder die Täter auf das Baustellengelände und so an einen doppelstöckigen Baucontainer heran. Durch mehrere gewaltsam aufgebrochene Türen verschaffte man sich Zutritt zu den Containerräumen. Räume, Schränke und sonstige Behältnisse wurden dann delikttypisch durchsucht, dabei mindestens ein vorgefundener Kaffeevollautomat entwendet. Bevor der oder die Einbrecher den Tatort wieder verließen, wurde in den Tatorträumen ein vorgefundener Feuerlöscher entleert und damit zusätzlicher Sachschaden verursacht. Daher summiert sich der entstandene Beute- und Gesamtsachschaden nach ersten Schätzungen auf mehr als 3.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim jederzeit unter der Telefonnummer (02173) 9594-6350 entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!