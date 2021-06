Ein bislang noch unbekannter Radfahrer hat am Donnerstag, 3. Juni, in Monheim ein am Straßenrand der Reiherstraße abgestelltes Auto beschädigt. Laut Zeugenberichten war der junge Mann gegen 21.10 Uhr mit seinem silbernen Fahrrad der Marke Kreidler laut fluchend über die Reiherstraße gefahren, als er auf Höhe der Einmündung zur Straße "Am Hang" während der Fahrt gegen einen Mülleimer trat. Dabei verlor der junge Mann das Gleichgewicht und prallte gegen einen am Straßenrand abgestellten braunen Renault Twingo. Der Mann flüchtete, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Dabei ließ er das Rad am Unfallort zurück. An dem Renault entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro.

Der Radfahrer wird wie folgt beschrieben:

- männlich

- etwa Ende 20

- blonde Haare

- schlanke Statur

- trug sportliche Kleidung: rot-grau gestreifter Pullover, grüne

kurze Sporthose, weiße Turnschuhe

Der Radfahrer muss sich bei dem Unfall mindestens leicht verletzt haben: So sicherte die Polizei Blutspuren am Unfallort.

Der bislang noch unbekannte Fahrer eines schwarzen Autos hat bereits am Mittwoch, 2. Juni, einen grauen Audi 100 beschädigt, der am Frohnkamp auf Höhe der Hausnummer 11 abgestellt war. Laut eines Zeugen war der Fahrer des schwarzen Fahrzeugs, dessen Modell unbekannt ist, gegen 10 Uhr in Richtung Krischerstraße gefahren, als er den Audi mit der Seite touchierte und den linken Außenspiegel beschädigte. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, setzte der Fahrer seine Fahrt fort. Am Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von einigen Hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise zu beiden Unfallfluchten nimmt die Polizei in Monheim unter Telefon (02173) 95946350 jederzeit entgegen.