In der vergangenen Nacht hat die Polizei in Monheim unter Einbindung starker Kräfte nach einem als vermisst gemeldeten Mann gesucht. Dabei wurde neben Personenspürhunden auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Leider wurde der Mann bislang nicht gefunden, weshalb sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit wendet.

Bei dem Vermissten handelt es sich um den Bewohner einer Seniorenresidenz am Ernst-Reuter-Platz. Der Monheimer lebt unter Betreuung in dem Alterswohnheim, da bei ihm eine psychische Erkrankung diagnostiziert wurde. Eine Fremdgefährdung geht von dem 52-Jährigen nicht aus, allerdings kann die Polizei die Gefahr einer Eigengefährdung nicht vollständig ausschließen.

Letztmalig gesehen wurde der Mann am Sonntag, 7. Februar, gegen 18 Uhr in seinem Zimmer in der Seniorenresidenz. Nachdem dem Pflegepersonal die Abwesenheit des Mannes aufgefallen war und eine eigene Suche ohne Ergebnis verlief, wurde die Polizei alarmiert, die sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach dem Vermissten einleitete. Nachdem alle bekannten Anlaufadressen im Umfeld abgesucht worden waren, wurde dazu auch gegen 0.40 Uhr ein Polizeihubschrauber eingesetzt, der insbesondere im Bereich des Rheinbogens, aber auch im übrigen Stadtgebiet, nach dem Mann suchte - leider jedoch ohne Erfolg.

Der 52-Jährige Monheimer wird wie folgt beschrieben:

- etwa 1,90 Meter groß

- auffallend korpulent

- graue Haare

- trug zum Zeitpunkt seines Verschwindens eine blaue Jogginghose, ein graues T-Shirt sowie einen grauen Parka, dazu augenscheinlich lediglich Badelatschen

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim jederzeit unter Telefon ( 02173) 95946350 entgegen.